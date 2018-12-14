Военнослужащий, появившийся рядом с президентом Незалежной Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС Мертвая голова, извинился за свою выходку. Он заявил, что это произошло по ошибке.

Военнослужащий, появившийся рядом с президентом НезалежнойПетром Порошенко сшевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова", извинился за свою выходку. Онзаявил, что это произошло по ошибке.ДесантникВооруженных сил Украины (ВСУ) разместил свое видеообращение на страницекомандования Десантно-штурмовых войск в Facebook. Мужчина оправдал себя тем,что якобы не знал об истории шеврона и "считал его одной из разновидностейпиратского флага".При этомвоеннослужащий добавил, что готов понести за свою ошибку ответственность. В томже ролике в поддержку своего коллеги выступили другие десантники. Они талиутверждать, что хорошо помнят о Второй мировой войне, а их товарищ честнозащищает свою страну.В своюочередь военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник вотставке ВикторБаранец призвал не принимать за чистую монетуизвинения украинского десантника, поскольку внешний вид бойца должен былосмотреть старший офицерский состав. По его мнению, националистическаясимволика не могла не остаться незамеченной."Этодешевая обманка, на которую не надо вестись… Десантник наивным образом считаетвсех простачками и поэтому решил таким образом "отмазаться", попытаться выйтииз ситуации. Но это все ложь.", – цитирует эксперта РИА ФАН. Также он добавил,что украинские военнослужащие любят использовать символику СС.Напомним, ранее Петр Порошенко сфотографировался с десантниками под Житомиром. Снимок былопубликован на странице украинского лидера в Facebook. Пользователи соцсети заметили,что у одного из военных прикреплен шеврон СС.