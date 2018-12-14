В интернет-магазине он купил себе телефон, принтер и другую технику

В интернет-магазине он купил себе телефон, принтер и другую техникуВ Александрове ребенка подозревают в крупной краже, сообщает пресс-служба регионального СледКома.В середине ноября этого года 14-летний подросток во дворе жилого дома подобрал чужую банковскую карту. Мальчик сразу же понял, как воспользоваться находкой.В Интернет-магазине подросток заказал себе целый набор бытовой техники (мобильный телефон, принтер и т.д.) на сумму более 103 тысяч рублей.Первая посылка с заказом уже поступила маленькому покупателю и изъята следователем. Все остальные приборы тоже не попадут в руки мальчику.Потерпевший 30-летний местный житель рассказал, что случайно обронил банковскую карту, но не сразу обнаружил пропажу, поэтому не успел заблокировать счёт.Школьника воспитывают мама и бабушка, которые стараются загладить вред, причиненный мужчине.Расследование уголовного дела продолжается.