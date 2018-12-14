В городе третий день из-под крана идёт вода с неприятным запахом

В городе третий день из-под крана идёт вода с неприятным запахомВо Владимире вот уже третий день из-под крана идёт вода с неприятным запахом. В местные образовательные и социальные учреждения начали возить воду из Судогодского водозабора.Подвоз чистой воды организован «Владимирводоканалом». Судогодскую воду по заявкам руководителей развозят специальными машинами объёмом от 5 до 8 кубических метров. Её получили уже 10 школ и 10 детских садов областного центра, села Новое, а также комбинат школьного питания «Сунгирь».При этом МУП «Владимирводоканал» продолжает убеждать владимирцев, что вода из Нерлинского водозабора, хотя и плохо пахнет, соответствует санитарным нормам и полностью безопасна для использования.