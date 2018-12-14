Власти Калифорнии хотят обложить налогом обмен текстовыми сообщениями. Как полагают в Кoмиccии пo кoммунaльному обслуживанию предприятий (PUC), сбор за СМС должен простимулировать программы помощи малоимущим слоям населения, сделав им услуги мобильной связи более доступными.

Власти Калифорнии хотят обложить налогом обмен текстовыми сообщениями. Как полагают в Кoмиccии пo кoммунaльному обслуживанию предприятий (PUC), сбор за СМС должен простимулировать программы помощи малоимущим слоям населения, сделав им услуги мобильной связи более доступными.Речь идет о вводе фиксированной ежемесячной платы за любые услуги передачи текстовых сообщений. По расчетам PUC, СМС-налог позволит пополнить бюджет общественно-целевых программ (PPP) на $44,5 миллиона в год.Размер доплаты пока не определен. Предложение будет вынесено на голосование Комиссии 10 января следующего года, передает USA Today.Идею властей Калифорнии раскритиковали жители штата, которым придется платить повышенные тарифы за мобильную связь, и сотовые операторы. Как заявляют в Ассоциации телекоммуникационной отрасли (CTIA), в которую входят AT&T Mobility, Sprint и T-Mobile, "нелогичное, антиконкурентное и вредное для потребителей" предложение противоречит федеральному закону США.∎В Уганде объяснили налог на пользователей соцсетей читайте такжеВ CTIA настаивают, что СМС — это услуга информационная, как электронная почта, и не должна облагаться налогом по примеру телекоммуникационных услуг. Кроме того, дополнительные сборы поставят услугу СМС в невыгодное положение перед WhatsApp, Facebook Messenger или "Сообщения" (iMessage) на iPhone, которых новое предложение не касается.