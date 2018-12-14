Мужчина приобрел поддельный документ через Интернет.

Отделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).10 декабря текущего года в Ковровском районе инспекторы дорожно-патрульной службы на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики федеральной автодороги Москва-Уфа остановили автомобиль «ВАЗ-211124», за рулем которого находился местный житель.В ходе проверки документов, предъявленное мужчиной водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой признан поддельным.Установлено, что летом прошлого года за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина был лишен права управления транспортным средством на полтора года, а поддельное удостоверение в октябре текущего года приобрел через Интернет.Санкцией ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.