Рейс американской авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Сиэтла в Даллас, пришлось развернуть из-за того, что на борту забыли человеческое сердце. Халатность допустили сотрудники компании, которая занимается транспортацией донорских органов.

Рейс американской авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Сиэтла в Даллас, пришлось развернуть из-за того, что на борту забыли человеческое сердце. Халатность допустили сотрудники компании, которая занимается транспортацией донорских органов, сообщает Seattle Times.Летевший в Даллас рейс номер 3606 пришлось развернуть над Айдахо после того, как командир экипажа сообщил, что после полета из калифорнийского Сакраменто на борту осталось человеческое сердце. Оно предназначалось одному из жителей Сиэтла.Название компании, сотрудники которой столь сильно облажались, журналисты не называют.Впрочем, история от этого не становится менее загадочной. Ни одна из больниц Сиэтла не подтвердила свою причастность к инциденту, а представители организаций, которые занимаются поставками органов в Вашингтон и Калифорнию, заявили, что в таких случаях никогда не используются рядовые пассажирские рейсы.Расследование инцидента продолжается.