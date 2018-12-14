СледКом начинает проверку по поводу бездействия чиновников

СледКом начинает проверку по поводу бездействия чиновниковБольницу в Струнино вновь обсудили на федеральных каналах. И вновь в неположительном ключе.Ведущий телеканала «Россия 1» резко высказался о том, что струнинцы сорвали сроки ремонта, хоть и обещали президенту выполнить все вовремя. О том, как проходит реконструкция, корреспонденты рассказывали 1,5 месяца назад.И вот за 2 недели до предполагаемой сдачи объекта журналист поговорил с местными жителями и докторами, которые рассказали, что больница на грани закрытия. А заместитель главы региона Марина Чекунова сказала лишь то, что в Минздрав подали ходатайство о переносе сроков сдачи здания.На это оперативно отреагировал Следственный комитет РФ. Ведомство начинает доследственную проверку о срыве поручения президента.«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Владимирской области провести доследственную проверку информации о нарушениях, в том числе финансовых, при проведении ремонта и снабжения необходимым медицинским оборудованием больничного комплекса в городе Струнино», - говорится в сообщении СледКома.