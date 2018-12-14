14.12.2018

2018-12-14 12:35:53

В Вологодской области пропал восьмилетний мальчик

В Вологодской области ищут восьмилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Более того, правоохранители уже возбудили уголовное дело.



Известно, что самостоятельные поиски с привлечением родственников результата не дали. Позже в течение всей ночи проводились поисковые мероприятия совместно с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС и волонтерами. Сейчас к поискам привлечены дополнительные силы, передает .