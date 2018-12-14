Все поддельные товары уничтожат

Все поддельные товары уничтожатВязниковская прокуратура устроила проверку в магазине «Ценопад». Специалисты ведомства выяснили, что там продают мужские майки, толстовки, спортивные брюки, костюмы, сумки с надписью и логотипом двух известных фирм - «Adidas» и «Reebok».У индивидуального предпринимателя, владеющего магазином, не оказалось документов, подтверждающих право использования этих товарных знаков.Бизнесмена привлекли к административной ответственности. По решению суда контрафактную продукцию уничтожат.