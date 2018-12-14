На пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о коротком замыкании в электропроводке

На пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о коротком замыкании в электропроводкеВ Юрьевце эвакуировали целую школу. Днем 14 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о коротком замыкании в электропроводке. Происшествие произошло в столовой школы №42.В тревожном ведомстве рассказала, что ничего страшного не случилось, лишь незначительное задымление.Всего из школы пришлось эвакуировать 237 человек, из них - 225 учеников. В операции по тушению участвовали 34 человека и 11 единиц техники, от МЧС - 25 человек и 8 спецмашин.