Нелли Кобзон отметила 68-летие. Спутницу жизни народного артиста, умершего в августе текущего года, раскритиковали за вечеринку в честь Дня рождения.

Нелли Кобзон отметила 68-летие. Спутницу жизни народного артиста,умершего в августе текущего года, раскритиковали за вечеринку в честь Дня рождения.Праздник Нелли Михайловнасправила в московском ресторане. Вдова певца пригласила на торжество своихдрузей – звезд шоу-бизнеса. Присутствовали певицы Валерия и Жасмин, Стас Михайлов сженой, и многие другие знаменитости.Именинница былапрекрасна: на банкете она появилась в ярком желто-сине-зеленом платье, расшитомбисером, и с красной помадой на губах, передает . "Есть женщины, которыхгоды только красят", – отметила на своей странице в Instagram Жасмин, опубликовав совместный с НеллиКобзон снимок.Фото со вдовой Кобзона всвоем микроблоге разместила и Валерия. "Онауникальная женщина, только такая муза могла быть у великого Иосифа Кобзона.Мудрая, добрая, веселая, красивая, сильная, щедрая, великодушная, сердечная –она является примером для всех нас", – одарила комплиментами подругуисполнительница.Однако в Сети проведенная вечеринка вызваланеоднозначную реакцию. Многие поклонники Иосифа Кобзона осудили и обругали вдовуза то, что она не соблюдает траур по мужу."Когда в сердце боль, тонет настроения веселиться, значит уже отпустило", "Не прошло и года, а она ужев цветастом платье", "От траура отказалась? А говорили, что у них была великаялюбовь", – обрушились на Нелли Кобзон критики. При этом многие заметили, чтохотя вдова Кобзона и принарядилась в яркое платье на свой праздник, но выгляделапри этом очень грустной и подавленной.Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018года после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Со своей третьей супругойНелли Михайловной певец прожил в браке почти сорок семь лет.