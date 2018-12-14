Нелли Кобзон отметила 68-летие. Спутницу жизни народного артиста,
умершего в августе текущего года, раскритиковали за вечеринку в честь Дня рождения.
Нелли Кобзон отметила 68-летие. Спутницу жизни народного артиста,
умершего в августе текущего года, раскритиковали за вечеринку в честь Дня рождения.
Праздник Нелли Михайловна
справила в московском ресторане. Вдова певца пригласила на торжество своих
друзей – звезд шоу-бизнеса. Присутствовали певицы Валерия и Жасмин, Стас Михайлов с
женой, и многие другие знаменитости.
Именинница была
прекрасна: на банкете она появилась в ярком желто-сине-зеленом платье, расшитом
бисером, и с красной помадой на губах, передает . "Есть женщины, которых
годы только красят", – отметила на своей странице в Instagram Жасмин, опубликовав совместный с Нелли
Кобзон снимок.
Фото со вдовой Кобзона в
своем микроблоге разместила и Валерия. "Она
уникальная женщина, только такая муза могла быть у великого Иосифа Кобзона.
Мудрая, добрая, веселая, красивая, сильная, щедрая, великодушная, сердечная –
она является примером для всех нас", – одарила комплиментами подругу
исполнительница.
Однако в Сети проведенная вечеринка вызвала
неоднозначную реакцию. Многие поклонники Иосифа Кобзона осудили и обругали вдову
за то, что она не соблюдает траур по мужу.
"Когда в сердце боль, то
нет настроения веселиться, значит уже отпустило", "Не прошло и года, а она уже
в цветастом платье", "От траура отказалась? А говорили, что у них была великая
любовь", – обрушились на Нелли Кобзон критики. При этом многие заметили, что
хотя вдова Кобзона и принарядилась в яркое платье на свой праздник, но выглядела
при этом очень грустной и подавленной.
Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018
года после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Со своей третьей супругой
Нелли Михайловной певец прожил в браке почти сорок семь лет.