На имя главы 33-го региона Владимира Сипягина местные общественники написали открытое письмо. Активисты просят дорожную отрасль Владимирской области и не увольнять директора департамента ..

На имя главы 33-го региона Владимира Сипягина местные общественники написали открытое письмо. Активисты просят дорожную отрасль Владимирской области и не увольнять директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко. Текст письма оказался в распоряжении «».Возможно, письмо появилось из-за слухов о том, что Александр Романенко собирается уходить в отставку.