С каждым годом эта сумма все растет и растет
С каждым годом эта сумма все растет и растет
На сегодняшний день просроченная задолженность за газ всех потребителей Владимирской области, а главным образом – коммунальщиков, превысила уже 2,8 миллиардов рублей. С начала этого года просроченная задолженность всех местных теплоснабжающих организаций за природный газ выросла на 520 миллионов рублей.
В Белом доме на расширенном заседании межведомственной комиссии по урегулированию задолженности обсудили меры по погашению накопившихся долгов. В обсуждении приняли участие глава региона Владимир Сипягин, врио заместителя губернатора Александр Байер, руководители муниципальных образований и сами ресурсники.
Администрация Владимирской области и ПАО «Газпром» подписали график погашения долгов 50 теплоснабжающими организациями на 2014-2016 годы на 2,2 миллиарда рублей. Потом его продлили до конца 2018 года. К сожалению, большинство организаций этот график так и не выполнили.
По-прежнему в регионе оплата за потребление газа не достигает 100%, из-за этого и растет задолженность. На заседании выслушали руководителей администраций Александровского, Кольчугинского, Собинского, Петушинского районов, Коврова и Мурома. Именно в этих территориях самые большие долги теплоснабжающих организаций: на 1 декабря - 1,6 миллиардов рублей.