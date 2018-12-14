С каждым годом эта сумма все растет и растет

С каждым годом эта сумма все растет и растетНа сегодняшний день просроченная задолженность за газ всех потребителей Владимирской области, а главным образом – коммунальщиков, превысила уже 2,8 миллиардов рублей. С начала этого года просроченная задолженность всех местных теплоснабжающих организаций за природный газ выросла на 520 миллионов рублей.В Белом доме на расширенном заседании межведомственной комиссии по урегулированию задолженности обсудили меры по погашению накопившихся долгов. В обсуждении приняли участие глава региона Владимир Сипягин, врио заместителя губернатора Александр Байер, руководители муниципальных образований и сами ресурсники.Администрация Владимирской области и ПАО «Газпром» подписали график погашения долгов 50 теплоснабжающими организациями на 2014-2016 годы на 2,2 миллиарда рублей. Потом его продлили до конца 2018 года. К сожалению, большинство организаций этот график так и не выполнили.По-прежнему в регионе оплата за потребление газа не достигает 100%, из-за этого и растет задолженность. На заседании выслушали руководителей администраций Александровского, Кольчугинского, Собинского, Петушинского районов, Коврова и Мурома. Именно в этих территориях самые большие долги теплоснабжающих организаций: на 1 декабря - 1,6 миллиардов рублей.