Во Владимирской области сорвали поручение президента, которое касалось ремонта и переоснащения крупной больницы в городе Струнино. О проблеме местные жители рассказали Владимиру Путину в ходе Прямой линии.

Во Владимирской области сорвали поручение президента, которое касалось ремонта и переоснащения крупной больницы в городе Струнино. О проблеме местные жители рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства поручил привести здание в порядок и закупить современное оборудование. И вот за две недели до предполагаемой сдачи объекта выяснилось, что больница на грани закрытия, областные власти о ее будущем говорить не хотят, а губернатор вообще скрывается от корреспондента ВГТРК.Хотя официально больницу в Струнино, обслуживающую полуторасоттысячное население нескольких районов, никто не закрывал, ее работа парализована. Палаты пусты, пациентов не принимают."Будет нам хана, куда ехать?! В Александрове не принимают, по месту прописки выгоняют!" — говорит Авастан Аврумян.Врачей и медсестер под страхом увольнения заставляют писать заявления о переводе."В пятницу вечером они мне сказали, что надо найти другую работу", — говорит медсестра психиатрического отделения Струнинской районной больницы Елена Куликова."Нам было озвучено, что дерматология, которая отремонтировалась, не будет открыта в городе Струнино. Я считаю, что они мстят за то, что мы вышли на "Прямую линию" к президенту", — говорит председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению г. Струнино Ирина Бандалак.Именно на закрытие отделений дерматологии и психиатрии жители Струнина пожаловались президенту в ходе "Прямой линии" в июне. Дело в том, что к тому времени больница уже лишилась роддома, детского, туберкулезного отделений, хирургии, прачечной и даже пищеблока.Владимир Путин поручил администрации Владимирской области отремонтировать и оснастить больницу по последнему слову техники. О выполнении отчитаться 31 декабря. Но воз и ныне там.- Вот, видите: здание совершенно пустое, оборудования нет, поэтому и лицензирование не проводится."Я считаю, что это полный саботаж! Что от больницы остается? Ничего! Расформировывать нужно будет больницу и все", — говорит бывший главный врач Струнинской районной больницы Олег Аристархов.Активисты в Струнине считают, что тут не обошлось без финансовых нарушений."69 миллионов выделила Орлова, бывший губернатор, тоже нам все это подтвердила. Вот где эти деньги?!" — возмущена член вневедомственной комиссии по здравоохранению г. Струнино Татьяна Шмигановская.Но медицинское начальство на подобные вопросы отвечать отказывается.- Может, проясните судьбу дерматологического и психиатрического отделений? Что с ними будет? В Струнинской больнице?- Без комментариев! Я ухожу!"Мы прекрасно понимаем, что к концу 2018 года поручение президента выполнено не будет", — говорит депутат Законодательного собрания Владимирской области Наталья Пронина.Подозрения о том, что что-то пошло не так, возникли у комиссии по спасению больницы в Струнине еще в октябре после того, как новый губернатор Владимир Сипягин намекнул, что он лично ничего и никому не обещал."О том, что обещала бывший губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова, я вам предлагаю спросить у нее!" — заявил он тогда.Увы, это был наш последний разговор с главой области.Целую неделю мы честно пытались получить комментарий о том, что происходит, у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, и раз за разом его помощники переносили встречу. Наконец мы получили официальное письмо о том, что интервью состоится сегодня в шесть часов вечера в здании администрации. Однако, похоже, нас и на этот раз обманули.Вместо губернатора где-то между гардеробом и туалетом администрации нас встречает его заместитель, назначенная на должность три дня назад.- Почему до сих пор не сертифицированы, не оснащены и не открыты психиатрическое и дерматологическое отделения?"Весь объем медицинских услуг оказывается в соответствии с нормативами здравоохранения", — говорит врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова."В больницу приходишь — говорят, что нет лекарств, просят, чтобы покупали за свой счет лекарства", — говорит Александр Лихоборов."Врач выписал, я пошел в аптеку и купил "Редуксин", — говорит пациент Василий Максимин.Однако в конце концов чиновница была вынуждена признать, что выполнение поручений президента окончательно и бесповоротно сорвано. Работы не выполнены и наполовину, о чем Сипягин якобы уже пишет письмо министру здравоохранения."И ходатайствует о переносе сроков полного исполнения по ремонту зданий на 2019 год", — говорит Марина Чекунова.- То есть, к 31 декабря вы не отчитаетесь ни о чем?- Спасибо большое, до свидания! Все комментарии — в письменном виде!Сам же губернатор Владимир Сипягин — человек, несущий персональную ответственность и за исполнение поручений президента, и за судьбу больницы в Струнине, — от федерального телеканала, похоже, попросту прячется.