Балерина в очередной раз вызвала шквал обсуждений в Сети. На этот раз причиной стало видео, опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram.

Балерина в очереднойраз вызвала шквал обсуждений в Сети. На этот раз причиной стало видео,опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram.Знаменитость не перестает давать хэйтерам поводов дляпересудов. В новом ролике прима балета рекламирует жалюзи. При этом Волочковастоит на подоконнике и, загадочно улыбаясь, описывает все плюсы товара."Привет, мои дорогие! Стоя на окне моего офиса, гдепоявились новые жалюзи, я должна сказать, что даже когда нечего прятать в жизнии нечего скрывать, зачастую хочется сокрыться от света, от солнца и от тех глаз,которые совершенно не нужны. И это помогают сделать те самые жалюзи, закоторыми я сейчас стою", – говорит Анастасия в видео. Подписчикам такая рекламане понравилась.Фолловеры приняливысмеивать и осуждать звезду. "Как ваша реклама надоела! Неужели в жизни нетболее интересных тем?", "Хорошая реклама, если она в них вцепилась и повисла, ажалюзи не оторвались", – написали критики.Многие обеспокоилисьсостоянием балерины, заподозрив неладное в ее поведении. "Что-то сердцезащемило... даже не смешно", "Посмотрела видео без звука, неадекватполнейший. Настя, что вы употребляете?", "Пьяная что ли?", -прокомментировали ролик пользователи соцсети.