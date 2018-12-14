Вашингтон требует от Москвы освободить украинские корабли и их экипажи. Только при выполнении этого условия, поставленного Трампом, возможна встреча президентов России и США.

Вашингтон требует от Москвы освободить украинские корабли иих экипажи. Только при выполнении этого условия, поставленного Трампом, возможна встреча президентовРоссии и США.Ультиматум российской стороне выдвинул советник президентаСША по национальной безопасности. По словам Джона Болтона, новая встреча ДональдаТрампа и Владимира Путина состоится лишь после того, как Москва прекратитудерживать корабли и экипажи ВМС Украины, задержанные в результате инцидента вКерченском проливе."Мы попросту не можем проводить ранее намеченныйконтакт, пока Россия удерживает корабли и экипажи ВМС Украины", – приводитслова помощника Трампа .Встреча и Путина должна была пройти на полях саммитаG20 в Аргентине 1 декабря. Однако 29 ноября Трамп сообщил в своем"Твиттере", что решил отказаться от встречи из-за инцидента в Керчи.Тем не менее, американский лидер с нетерпением ожидает переговоров с российскимколлегой – как только ситуация разрешится, напоминаетИнцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Трикорабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и"Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись втерриториальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечеромсуда были задержаны и доставлены в порт Керчь, передаетКиев обвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести новыесанкции против России. Дональд свое решение об отмене встречи с Путинымна саммите в Аргентине принял после ознакомления с докладом по поводупровокации украинской стороны в Керченском проливе.