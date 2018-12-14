Вашингтон требует от Москвы освободить украинские корабли и
их экипажи. Только при выполнении этого условия, поставленного Трампом, возможна встреча президентов
России и США.
Вашингтон требует от Москвы освободить украинские корабли и
их экипажи. Только при выполнении этого условия, поставленного Трампом, возможна встреча президентов
России и США.
Ультиматум российской стороне выдвинул советник президента
США по национальной безопасности. По словам Джона Болтона, новая встреча Дональда
Трампа и Владимира Путина состоится лишь после того, как Москва прекратит
удерживать корабли и экипажи ВМС Украины, задержанные в результате инцидента в
Керченском проливе.
"Мы попросту не можем проводить ранее намеченный
контакт, пока Россия удерживает корабли и экипажи ВМС Украины", – приводит
слова помощника Трампа .
Встреча и Путина должна была пройти на полях саммита
G20 в Аргентине 1 декабря. Однако 29 ноября Трамп сообщил в своем
"Твиттере", что решил отказаться от встречи из-за инцидента в Керчи.
Тем не менее, американский лидер с нетерпением ожидает переговоров с российским
коллегой – как только ситуация разрешится, напоминает
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три
корабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и
"Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в
территориальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером
суда были задержаны и доставлены в порт Керчь, передает
Киев обвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести новые
санкции против России. Дональд свое решение об отмене встречи с Путиным
на саммите в Аргентине принял после ознакомления с докладом по поводу
провокации украинской стороны в Керченском проливе.