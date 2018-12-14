Суд вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия на 90 суток

Суд вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия на 90 сутокРоспотребнадзор провел внеплановую проверку предприятия по производству молока и молочной продукции в Вязниковском районе. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства:Плиточное покрытие стен и пола имеет множественные дефекты, трещины. Некоторые плитки отколоты. Это затрудняет проведение мытья и дезинфекции производственных помещений. На потолке здания отслаивается краска и побелка;Руководство несвоевременно производит текущий ремонт;Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранят не упорядочено;Люминесцентные лампы не имеют защитной арматуры;На предприятии нет контрольно-регистрирующих приборов;Сотрудники не проводят контроль температуры пастеризации при помощи термограммы;На заводе не разработали руководство по внедрению стандарта ХАССП в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.Вязниковский городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности молочного предприятия ИП Коробушиной Лилии Александровны на 90 суток.