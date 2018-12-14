Милана Тюльпанова отреагировала на видео, выложенное ее экс-супругом Александром Кержаковым, на котором та запечатлена во время встречи с маленьким сыном Темой. В ролике мальчик плачет и не реагирует на увещевания матери. По словам Миланы, Александр просто выкинул мальчика к ней в комнату и быстро скрылся, а ребенок был не подготовлен.

Милана Тюльпанова отреагировала на видео, выложенное ее экс-супругом Александром Кержаковым, на котором та запечатлена во время встречи с маленьким сыном Темой. В ролике мальчик плачет и не реагирует на увещевания матери. По словам Миланы, Александр просто "выкинул" мальчика к ней в комнату и быстро скрылся, а ребенок был не подготовлен.Борьба и за сына Артемия продолжается. После того, как по решению суда ребенок должен жить с матерью, и Милана приехала забирать его, но натолкнулась на закрытый шлагбаум, перекрывающий путь в поселок, где живет Александр с сыном, женщина опубликовала гневный пост в Instagram, где выплеснула свое возмущение.На это Кержаков ответил ее обнародованным видео, на котором запечатлел встречу Тюльпановой с сыном. Мальчик, оставшись наедине с мамой, пытался выйти из комнаты, но дверь была закрыта. В это время Милана просила ребенка подойти к ней, однако малыш плакал и не реагировал на нее. Ролик получил широкий резонанс: кто-то обвинил Милану в холодности, а кто-то обрушился на Александра с требованием удалить это видео, обвинив в бесстыдстве.Теперь же настала очередь отвечать Тюльпановой. Женщина заявила, что это видео старое, у нее и после записанной встречи были другие, на которых мальчик вел себя иначе. "Это одна из первых встреч он показывал", – сообщила Милана в интервью, опубликованное телеграм-каналом Mash. Записи с других встреч, на которых сын "нормально" на нее реагировал и даже звал мамой Александр, по ее словам, "естественно, не показывает".Милана объяснила, что Артемий просто не был готов к встрече с ней. "Встреча выглядела таким образом: я пришла к сыну, и он просто, можно сказать, выкинул его в эту комнату и быстро вышел (видимо, речь об . – Прим.ред.). Там видно на видео, вместе с няней вышел и захлопнул дверь. Конечно, ребенок испугался..." – рассказала Тюльпанова."Я старалась как можно безопасней для малыша себя вести. Не трогать его руками, чтобы еще больший стресс ему не наносить", – объяснила Милана. При этом она не стала скрывать, что их первая встреча после долгой разлуки вообще была "очень стрессовой", и предположила, что на то была серьезная причина."Начались слезы, он начал плакать, причем гипертрафированно. То есть в принципе в нормальной ситуации ребенок, если увидит незнакомого человека, он так не должен реагировать. А у него была прямо ярко выраженная реакция протеста. И у меня появились такие мысли. что он ему, возможно, элементарно показывал фотографии. что-то говорил ему на фотографию, что вот придет злая тетя или что-то такое..." – высказала предположение Милана Тюльпанова.