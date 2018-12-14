Больше эмоций – меньше логики. По такой схеме работает один из информационных каналов Михаила Ходорковского Ешкин Крот, отличающийся напускной категоричностью и попытками подтолкнуть читателя к предсказуемым выводам.

Больше эмоций – меньшелогики. По такой схеме работаетодин из информационных каналов Михаила Ходорковского "Ешкин Крот", отличающийсянапускной категоричностью и попытками подтолкнуть читателя к предсказуемымвыводам.На страницу СМИ "Ешкин крот" в Facebook подписано около 370тысяч человек, в Twitterболее – 21 тысячи. Общий охват во всех соцсетях составляет почти 400 тысяч: насталапора критического обзора.То, что "Крот"принадлежит Михаилу Ходорковскому, не вызывает никаких сомнений. Информация обэтом СМИ имеется на сайте mbk.news, в заглавной картинке Twitter установлена плашка"проект МБХ-медиа", а контент выполнен в черно-желто-белой палитре – фирменныхцветах проектов беглого олигарха.Под контентомподразумеваются окарикатуренные комиксы, в которых редакционный коллектив"Крота" приписывает российским политикам циничные фразы, критикует любыеинициативы власти, оперирует непроверенными данными и пытается играть начувствах подписчиков.Пристрастие СМИХодорковского к картинкам легко объяснить. Они не несут большой смысловойнагрузки, не могут похвастаться ссылками на достоверные источники и большеподходят для вирусного распространения.Манипуляция мнениемподписчиков – фирменная изюминка "Крота". В ход идут , достойныехудших исторических примеров пропаганды. Поддаться на такие уловки могут лишь самыенепритязательные читатели: СМИ Михаила Ходорковскогоотчаянно нуждается в них.