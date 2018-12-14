Больше эмоций – меньше
логики. По такой схеме работает
один из информационных каналов Михаила Ходорковского Ешкин Крот, отличающийся
напускной категоричностью и попытками подтолкнуть читателя к предсказуемым
выводам.
Больше эмоций – меньше
логики. По такой схеме работает
один из информационных каналов Михаила Ходорковского "Ешкин Крот", отличающийся
напускной категоричностью и попытками подтолкнуть читателя к предсказуемым
выводам.
На страницу СМИ "Ешкин крот" в Facebook подписано около 370
тысяч человек, в Twitter
более – 21 тысячи. Общий охват во всех соцсетях составляет почти 400 тысяч: настала
пора критического обзора.
То, что "Крот"
принадлежит Михаилу Ходорковскому, не вызывает никаких сомнений. Информация об
этом СМИ имеется на сайте mbk.news, в заглавной картинке Twitter установлена плашка
"проект МБХ-медиа", а контент выполнен в черно-желто-белой палитре – фирменных
цветах проектов беглого олигарха.
Под контентом
подразумеваются окарикатуренные комиксы, в которых редакционный коллектив
"Крота" приписывает российским политикам циничные фразы, критикует любые
инициативы власти, оперирует непроверенными данными и пытается играть на
чувствах подписчиков.
Пристрастие СМИ
Ходорковского к картинкам легко объяснить. Они не несут большой смысловой
нагрузки, не могут похвастаться ссылками на достоверные источники и больше
подходят для вирусного распространения.
Манипуляция мнением
подписчиков – фирменная изюминка "Крота". В ход идут , достойные
худших исторических примеров пропаганды. Поддаться на такие уловки могут лишь самые
непритязательные читатели: СМИ Михаила Ходорковского
отчаянно нуждается в них.