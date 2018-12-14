Полным ходом идут съемки новогодних программ и голубых огоньков с участием знаменитых артистов. Однако зрители убеждены, что формат праздничных передач нужно менять, им надоели одни и те же лица.

Полным ходом идут съемки новогодних программ и "голубых огоньков" с участием знаменитых артистов. Однако зрители убеждены, что формат праздничных передач нужно менять, им надоели "одни и те же" лица.Журналисты устроили чес по съемочным площадкам центральных телеканалов. Было найдено множество артистов: Елена Степаненко, Ольга Бузова, Евгений Петросян, Анна Седокова, Анна Семенович, Пелагея, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Однако ни в одном месте репортеры не заметили .Неизвестно, примет ли участие Примадонна в съемке новогоднего огонька или, как в прошлом году, в рамках абсолютной секретности запишет свое выступление в самом конце декабря отдельно от прочих артистов. Очевидно одно – не все зрители хотят увидеть поющую Примадонну в экране во время поедания оливье. Многие и вовсе выразили крамольную мысль, что пора менять формат новогодних передач и "гнать в шею" надоевших артистов, одни и те же лица которых развлекают их на протяжении последних лет."Сидишь такой в Новогоднюю ночь и вспоминаешь фильм "День сурка", одним словом ДЕЖА ВЮ а не огонек. Шоу Голос, Синяя птица сколько талантов, да разве эти волки уступят? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не надо , Киркорова, Баскова, Петросяна, Винокура и пр. – достали!!!!!!! Новых, молодых пустите, наконец, лауреатов с конкурсов, хватит старьем пичкать!!!", "осточертели одни и те же рожи", "Обойдемся без Брошкиной", "Хосподи ну какое же убогое у нас шоу-бизнес.... одно и то же одно и то же...", "Эти новогодние огоньки – бал сатаны какой то, удивляют люди которые могут смотреть на это до сих пор", – простонали пользователи Сети.И даже то обстоятельство, что пообещали на этот раз выпустить в новогоднем огоньке нынче модных рэп-исполнителей не особенно утешило зрителей. "сделали бы огонек только дуэты Звезда + молодой неизвестный талант . Это бы дало во-первых, пиар молодому и новое звучание песни для зрителя", "Эти новогодние огоньки – бал сатаны какой то, удивляют люди которые могут смотреть на это до сих пор", – высказались зрители.