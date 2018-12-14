Гоша Куценко дал откровенное интервью. Артист рассказал о съемках голышом и шутках про гениталии.

Гоша Куценко дал откровенное интервью. Артист рассказал осъемках голышом и шутках про гениталии.Этой осенью на телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала"Ольга", в котором Куценко сыграл состоятельного ухажера главной героини. По словамартиста, этот проект был обречен на успех, ведь центральный женский персонаж олицетворяетбольшинство наших соотечественниц."Он очень талантливо спродюсирован. Во главе угла лежит характеррусской героини. Яна Троянова – есть Россия. Она угадана по многим приметам.Простое прекрасное безденежье наше оно там преподнесено феноменально. Нафиг мненикто не нужен, я все сделаю сама импортозамещением", – отметил Куценко.Гоша признался, что ему очень понравилось работать над этимпроектом. Съемочный процесс был идеально отлажен. Его партнерша актриса ЯнаТроянова никому не давала расслабиться."В "Ольге" жесткий хронометраж. Во-первых, там есть Яна,которая очень четко чувствует, когда она устает или теряет интерес кпроисходящему. Яна себе может позволить. У нее короче смена. Это у нас адскиесмены двенадцатичасовые. И она права", – заметила звезда.Куценко добавил, что на съемочной площадке всем заправляла Троянова.К артистке прислушивались, ей не перечили, она могла задавить авторитетом любого. "Были пару случаев. Из новых актеровпришел какой-то артист и что-то там начал. Яна превратилась в ад для него. Онаиздевалась над ним всю смену и он был не рад, что ляпнул какое-то слово", – заметилГоша в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".Актер рассказал, что в "Ольге" ему пришлось сниматься голымв лютый мороз. Продюсеры намеренно ждали стужи, чтобы получить на выходекрасивую картинку, перспектива отморозить артисту гениталии их не беспокоила. По словам Куценко, оголятся прилюдно для него не ново."Они ждали, чтобы снега было побольше, похолоднее, потомучто им нужен был пар из всех частей тела. Для артиста голым или нет сниматься, не имеетзначения. Это, наверное, для девушки важнее. Я восемьсот раз раздевался до голана сцене, – рассказал артист о съемках в .Ведущая шоу Ирина Шихман спросила подшучивают ли над обнаженными артистами коллеги. "Большой или маленький? Вы это имеете ввиду? – опешила звезда сериала – Во-первых, уменя нормально. Вы не верите? Знакомая к Гарику Харламову пошла, и я у нееспрашиваю: "Ну как у него?" Я не видел тот эфир "Comedy Club". Она сказала: "Нутак, не очень". Что она там могла видеть, там холодно было очень и на такойскорости. Вот и куда она все время смотрела. Подшучивают, да. Все понимают, как неловко. У меня небыло стеснения, мне хотелось, чтобы поскорее все сняли это".