В предновогодней суете Максим Галкин начал забывать слова. Популярный телеведущий оконфузился прямо перед своими детьми Гарри и Лизой.

В предновогодней суете Максим Галкин начал забывать слова. Популярный телеведущий оконфузился прямо перед своими детьми Гарри и Лизой.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин, который обычно регулярно выкладывал в Сеть новые публикации, но сейчас, в связи с обилием работы, начал выходить на связь крайне редко, наконец порадовал многочисленных подписчиков новым видео. В подписи к ролику шоумен дал понять, что очень занят, а свободное время старается посвящать не интернету, а детям."Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съёмками, да выступлениями – не успеваю даже заглядывать в Инсту, времени остаётся только на поиграть с детьми – вот Вам минирепортаж с сегодняшнего утра – ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поёт Non, je ne regrette rien Пиаф, не успел снять сначала – короче, ничего не успеваю🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – признался Галкин.Судя по видео, на котором Максим запечатлел себя катающимся с горки с Гарри и Лизой, телеведущий так заработался, что его стала подводить память. "Мы по... что мы делаем, Гарри?" – обратился к наследнику Максим Галкин. Тот живот ответил: "Мы катаемся на санках!" Слово снова взял телеведущий. "Мы... Господи, забыл слово... Ну, короче, торим лыжню!" – наконец нашелся шоумен.Разумеется, не обошлось без очаровательной Лизы. "Кататься, люби и саночки возить!" – заявила в камеру пятилетняя девочка, рассекающая на розовом снегокате. Многочисленные поклонники пришли в восторг от Максима и его наследников."Гари знает слово, ему слово!", "Детки супер!", "Я тоже люблю смотреть ваши видео, я балдею от вашей семьи👍♥️", "Ого какие сугробы!", "Лиза😅 "любишь кататься, люби и саночки возить" и повезла их 😂😂😂 умничка!❤️", "Супер!! Спасибо большое за радость!! Дети Лиза и Гарри так радуются!!! Умнички!" – прокомментировали фанаты.