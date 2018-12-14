Известный композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии. ДТП случилось в Подмосковье.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-12-2018-zasluzhennyj-artist-rossii-razbilsya-v-avarii.html" target="_blank">Заслуженный артист России разбился в аварии</a> - Известный композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии. ДТП случилось в Подмосковье.
[url=http://33live.ru/novosti/14-12-2018-zasluzhennyj-artist-rossii-razbilsya-v-avarii.html]Заслуженный артист России разбился в аварии[/url] - Известный композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии. ДТП случилось в Подмосковье.