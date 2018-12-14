Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро его супруга подарит ему дочь.

Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро его супруга подарит ему дочь.Шумиха о внезапной свадьбе продюсера и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Особенно общественность волнует реакция детей на регистрацию престарелых артистов, ведь не секрет, что ни одной из трех дочерей Шукшиной, ни сына Алибасова не было ни в ЗАГСе, ни на праздничном банкете.В очередном выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященного радостному событию в жизни продюсера и актрисы, выяснили, что если дочери Федосеевой-Шукшиной неоднозначно отнеслись к свадьбе родительницы, то наследник Алибасова просто был занят крайне важным делом. Совсем скоро, через месяц у Бари Алибасова-младшего родится дочь. Зрители в зале бурно отреагировали на новость, залившись аплодисментами.Интересно, что в студии появился лишь сам продюсер, его благоверная предпочла пропустить обсуждение своей свадьбы. Зато пришла старшая дочь Анастасия. Женщина, удивительно похожая на актрису, оказалась сидящей между двумя Бари Алибасовыми. Однако успела ли она загадать желание (есть такая примета), неизвестно.Зато чего больше всего хочет сама Лидия Федосеева-Шукшина ни для кого не секрет. Престарелая актриса мечтает жить в мире со своими отпрысками. Артистка приняла участие в новом выпуске программы "Новые русские сенсации", где откровенно рассказала о непростых отношениях с наследницами.Федосеева-Шукшина не отрицает, что все проблемы с детьми у нее из-за того, что в свое время она была слишком увлечена карьерой. "И как бы они ни были воспитаны, я много, видимо, не сумела вложить в воспитание детей, занимаясь работой и думая о том, как жить. А на них, может быть, меньше обращала внимания… Ну, живут-живут, они хорошо жили. Все было хорошо. Они были с мамочкой в квартире, тепло, уютно. Ну, видимо, где-то пропустила момент", – заключила престарелая актриса.