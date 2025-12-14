На минувшей неделе во Владимирской области отметили два важных юбилея.

На минувшей неделе во Владимирской области отметили два важных юбилея — 65‑летие управления ФСБ по 27‑й ракетной армии и 107‑летие гимназии № 3 города Владимира. Оба события объединила одна мысль: сила страны — в людях, которые хранят её безопасность и формируют будущее.12 декабря прошло торжественное мероприятие в честь 65‑летия управления УФСБ России по 27‑й ракетной армии. В числе почетных гостей — председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, губернатор Александр Авдеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области Игорь Гречуха и митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.История спецслужбы на Владимирской земле началась 3 декабря 1960 года с создания особого отдела КГБ. С 2005 года подразделение работает как Управление ФСБ по 27‑й ракетной армии, защищая стратегически значимые объекты.«История наших спецслужб всегда была неотъемлема от истории создания ядерного щита страны и развития Ракетных войск стратегического назначения. Большая честь, что страницы этой героической летописи написаны и на Владимирской земле, где расположен штаб 27‑й Гвардейской ракетной армии. Уверена, что верность долгу, стойкость и мужество сотрудников будут и впредь служить делу защиты стратегических интересов России», - подчеркнула Ольга Хохлова.13 декабря гимназия № 3 города Владимира отметила 107‑летний юбилей. С праздником коллектив, учеников, выпускников и ветеранов поздравил председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Александр Цыганский.Учебное заведение ведет историю от Владимирской мужской губернской гимназии. За век с лишним оно пережило немало преобразований, но сохранило главное — высокий уровень образования. Сегодня здесь учатся более тысячи ребят, а сама гимназия входит в число лучших в регионе. В этом году она удостоилась «Знака качества для образовательных организаций» от Рособрнадзора.Среди выпускников — Герои Советского Союза, деятели культуры и искусства, учёные, врачи и руководители крупных предприятий. Многие имена вошли в областные и всероссийские энциклопедии.Особая гордость гимназии — ее связь с Юрием Борисовичем Левитаном, легендарным диктором.«Наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы нашего земляка, диктора Юрия Борисовича Левитана. А выпускники гимназии с гордостью могут сказать: "Я учился в школе, которую окончил Левитан!"», — отметил Александр Цыганский.В честь юбилея ряд педагогов получили почетные грамоты Законодательного Собрания области. Кроме того, Александр Цыганский поблагодарил коллектив и учащихся за активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для бойцов в зоне специальной военной операции — гимназия одной из первых в регионе включилась в эту работу.