На автомобильной дороге «Дубки-Киржач» в Киржачском районе Владимирской области с 12 декабря 2025 года запущен автоматический пункт весового и габаритного контроля. Устройство работает в тестовом режиме, фиксируя нарушения, но пока без выписки штрафов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Система, установленная на 3-м километре трассы, будет отслеживать транспортные средства с превышением нормативных нагрузок и габаритов.