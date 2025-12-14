Речь идет о дороге Загорье – Мосино, которая свяжет Владимир и Суздальский район, выходя на Юрьев-Польскую трассу.

Новая автомобильная дорога, соединяющая Владимир и Суздальский район и выходящая на Юрьев-Польскую трассу, будет сдана в эксплуатацию в 2026 году. Об этом информирует Правительство Владимирской области, ссылаясь на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.Трасса, которая пройдет от Загорья до Мосино, станет важной артерией, связывающей Владимир с Суздальским районом.На данный момент подрядчик активно выполняет подготовительные работы, включая геодезическую разбивку трассы, расчистку полосы отвода, снятие растительного слоя и обустройство строительной площадки. Затем дорожники приступят к перекладке коммуникаций, устройству земляного полотна и водопропускных труб.Основные строительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 3,57 км и шириной проезжей части 6 м планируется завершить в 2026 году. Кроме того, будут оборудованы обочины, установлены дорожные знаки и нанесена терморазметка.Строительство дороги планируется завершить к концу сентября 2026 года.