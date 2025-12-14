Цена на проезд в общественном транспорте увеличится в нескольких муниципалитетах региона.

Министерство регулирования цен и тарифов утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. С 10 января следующего года цена билетов вырастет во многих городах региона.На заседании ведомства были одобрены тарифы для троллейбусного управления Коврова.Перевозчик предложил повысить стоимость проезда до 66 рублей, что означает увеличение на 75%. Сейчас билет в Коврове стоит 38 рублей.Изначально планировалось повысить цену до 41 рубля, но за год пассажиропоток снизился, а расходы на электроэнергию и оплату труда водителей увеличились. В результате тариф был установлен на уровне 45 рублей.Представители администрации Коврова сообщили, что власти Владимира также намерены установить аналогичные тарифы. Рост расходов признан обоснованным.В Коврове и Владимире теперь есть проездные билеты для льготников, студентов, школьников и взрослых, которые позволяют значительно сэкономить по сравнению с разовыми билетами.Также были утверждены тарифы для Меленок. При безналичной оплате проезд будет стоить 37 рублей, а при наличной — 40 рублей. Экономически обоснованный тариф составляет 49 рублей, но разница будет компенсирована городским бюджетом.Перевозчики в Камешково также получают субсидии. Эксперты рассчитали стоимость проезда в 70 рублей, но цена будет увеличена лишь на 4 рубля.В Покрове тариф вырастет с 35 до 37 рублей, в Киржаче — с 33 до 38 рублей, а в Суздале — с 35 до 40 рублей.