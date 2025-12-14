Возгорание обошлось без жертв и пострадавших, всем посетителям вернут деньги.

По данным регионального управления МЧС, огонь возник на крыше здания. Первоначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но из-за сильного ветра пламя распространилось на 150 квадратных метров.На тушении работали 29 спасателей и 12 единиц пожарной техники. К14:30 огонь был локализован, но ещё не потушен.Около 16 часов пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что организована проверка по факту пожара в Суздале. На место происшествия выехала заместитель межрайонного прокурора Ольга Орлова.Прокуратура планирует проверить соблюдение правил пожарной безопасности в аквапарке. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.Пожарные пролили утеплитель кровли. В тушении были задействованы 16 единиц техники и порядка 50 человек.Аквапарк объявил, что все посетители, находившиеся внутри во время пожара, получат компенсацию. Аквапарк временно закрыт. После проведения экспертиз будет установлен срок открытия заведения.Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание.Напомним, что аквапарк открылся меньше года назад, 7 января 2025 года и пользовался популярностью у жителей региона и туристов. Это единственное подобное заведение во Владимирской области.