Новый культурный объект разместился в исторических Торговых рядах Суздаля.

В Суздале заработал Межрегиональный центр народных художественных промыслов (НХП). Торжественное открытие состоялось 11 декабря при участии губернатора Александра Авдеева, председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой и министра предпринимательства и туризма Юлии Бояркиной.Новый культурный объект разместился в исторических Торговых рядах Суздаля. Его задумали не просто как выставочный зал, а как интерактивное пространство, где переплетаются прошлое и современность.Центр разделен на две зоны: выставочное пространство и торговую зону.На выставке представлено более 30 видов художественных промыслов со всей России: калининградский янтарь; изделия тобольских косторезов; оренбургские пуховые платки с бисерной инкрустацией; мстерская лаковая миниатюра и вышивка (Владимирская область); шелковые изделия с ручной росписью от предприятия «Шёлковая коллекция»; дымовская керамика.Председатель ЗС Ольга Хохлова отметила, что Владимирская область обладает огромным потенциалом для развития креативных индустрий. В октябре в регионе приняли закон о развитии креативных индустрий — он призван помочь мастерам заявить о себе и укрепить экономику области.Центр НХП будет не только демонстрировать изделия, но и поддерживать мастеров: консультировать по выходу на рынок; помогать получать государственную и региональную поддержку; обучать продвижению продукции в цифровой среде.Теперь туристы смогут глубже прочувствовать самобытность российских городов и познакомиться с уникальными творениями народных умельцев.