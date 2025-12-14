Во Владимире готовят площадки для будущих остановок общественного транспорта. Специалисты уже приступили к обустройству платформ в двух районах города. Об этом рассказали в городском ЦУГД.

Во Владимире готовят площадки для будущих остановок общественного транспорта. Специалисты уже приступили к обустройству платформ в двух районах города. Об этом рассказали в городском ЦУГД. Работы сейчас ведутся на остановке “Улица Парковая” и в микрорайоне Оргтруд. Отмечается, что сами остановочные павильоны уже закуплены, их поставка ожидается до конца года, а установка запланирована на следующий строительный