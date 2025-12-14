Дополнительные средства поступят из федерального бюджета.

В 2026 году Владимирская область получит из федерального бюджета 40,5 миллионов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам. Такое решение закреплено в распоряжении правительства Российской Федерации.Эти средства поступят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет территориального фонда ОМС Владимирской области. Они предназначены для софинансирования расходов медицинских учреждений на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.В распоряжении также предусмотрен резервный механизм. Если потребуется, регион сможет запросить дополнительные средства для выполнения задач по увеличению доходов медицинских работников. Это решение может быть принято Федеральным фондом ОМС без внесения изменений в основное распоряжение правительства.