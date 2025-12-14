Мост построили в 1980‑е годы, и за десятилетия эксплуатации он сильно износился.

Во Владимирской области завершили ремонт моста через реку Бакалейку на автодороге «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор. Этот путь ведет в Суздаль — город, который притягивает туристов со всего мира и служит административным центром Суздальского района.Мост построили в 1980‑е годы, и за десятилетия эксплуатации он сильно износился. Чтобы не создавать неудобств для водителей и пешеходов, на время работ возвели временный мост для объезда.Обновленное сооружение заметно преобразилось: длина моста — 18,1 погонного метра; ширина проезжей части — 6,8 метра (достаточно для проезда автомобилей разного класса); дорожное покрытие — асфальтобетон;Частично заменены пролетные строения (для повышения безопасности и долговечности); установлено барьерное ограждение; обустроены тротуары с перильным ограждением (для пешеходов); модернизирована система водоотведения; установлены новые дорожные знаки;нанесена горизонтальная разметка.Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».