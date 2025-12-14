За 10 дней служба занятости региона провела более 50 мероприятий.

Во Владимирской области завершилась Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов. За 10 дней служба занятости региона провела более 50 мероприятий, которые посетили свыше 300 человек с ограниченными возможностями здоровья.Мероприятия прошли во всех филиалах регионального Кадрового центра «Работа России». Участникам предложили мастер‑классы; тренинги; интерактивные игры; профориентационные занятия.Главным событием стала ярмарка вакансий. 30 работодателей представили открытые позиции. Особое внимание уделили дистанционной занятости — такой формат помогает обойти сложности с транспортировкой и адаптацией рабочего места.Трудоустройство людей с инвалидностью — приоритет федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в рамках нацпроекта «Кадры». Как рассказал министр труда и занятости населения Андрей Григорьев, специалисты Кадрового центра проводят профессиональную диагностику; подбирают вакансии; сопровождают соискателей в течение испытательного срока.С начала 2025 года в центр обратились 869 инвалидов, из них 531 человек уже нашел работу.