Иск в защиту ущемленного мужского достоинства против Насти
Ивлеевой и Юрия Дудя мог подать бойфренд телеведущей – рэпер Элджей. Его
отношения с Ивлеевой также были предметом обсуждения в нашумевшем интервью.
Иск в защиту ущемленного мужского достоинства против Насти
Ивлеевой и Юрия Дудя мог подать бойфренд телеведущей – рэпер Элджей. Его
отношения с Ивлеевой также были предметом обсуждения в нашумевшем интервью.
Иск о защите чести и достоинства подан в отношении
журналиста Юрия Дудя и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Он зарегистрирован в
Мещанском районном суде Москвы.
Истец – некий Артур Бестаев – требует опровержения сведений,
распространенных в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участие
Ивлеева. С участников беседы предлагается взыскать по 50 миллионов рублей. Какие
именно сведения, озвученные в разговоре, требуется опровергнуть – не
уточняется.
Самым запоминающимся моментом содержательной беседы
журналиста с телеведущей стал спор по поводу приемлемого размера мужских
гениталий. После выхода видео в свет в Сети появились даже музыкальные клипы,
посвященные этому событию.
Юрист Екатерина Гордон считает, что именно это и имеет в
виду податель иска. "Я думаю, в
ближайшее время выяснится, что имеет место быть шутка, связанная с пресловутым диалогом
Дудя и на тему 15 см. Может оказаться, что например, обиженный Элджей
подал иск в суд, поскольку его оклеветали, у него вовсе не 15 см", -
сказала Гордон в эфире
Юрист уверена, что в программе Дудя не было ничего такого, что
может повлечь за собой наказание в размере 100 миллионов рублей. Она
предполагает, что это договоренность Ивлеевой, Дудя, и того человека, который
подал иск.
А вот по мнению врача-сексолога Александра Полеева, проблема
в этой истории вовсе не в размерах. По его словам, вопрос заключается в том,
что в принципе не имела права разглашать общественности никакие
интимные подробности. В других странах за подобные публичные рассказы Ивлееву бы ждало серьезное наказание.