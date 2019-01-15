Иск в защиту ущемленного мужского достоинства против Насти Ивлеевой и Юрия Дудя мог подать бойфренд телеведущей – рэпер Элджей. Его отношения с Ивлеевой также были предметом обсуждения в нашумевшем интервью.

Иск в защиту ущемленного мужского достоинства против НастиИвлеевой и Юрия Дудя мог подать бойфренд телеведущей – рэпер Элджей. Егоотношения с Ивлеевой также были предметом обсуждения в нашумевшем интервью.Иск о защите чести и достоинства подан в отношениижурналиста Юрия Дудя и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Он зарегистрирован вМещанском районном суде Москвы.Истец – некий Артур Бестаев – требует опровержения сведений,распространенных в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участиеИвлеева. С участников беседы предлагается взыскать по 50 миллионов рублей. Какиеименно сведения, озвученные в разговоре, требуется опровергнуть – неуточняется.Самым запоминающимся моментом содержательной беседыжурналиста с телеведущей стал спор по поводу приемлемого размера мужскихгениталий. После выхода видео в свет в Сети появились даже музыкальные клипы,посвященные этому событию.Юрист Екатерина Гордон считает, что именно это и имеет ввиду податель иска. "Я думаю, вближайшее время выяснится, что имеет место быть шутка, связанная с пресловутым диалогомДудя и на тему 15 см. Может оказаться, что например, обиженный Элджейподал иск в суд, поскольку его оклеветали, у него вовсе не 15 см", -сказала Гордон в эфиреЮрист уверена, что в программе Дудя не было ничего такого, чтоможет повлечь за собой наказание в размере 100 миллионов рублей. Онапредполагает, что это договоренность Ивлеевой, Дудя, и того человека, которыйподал иск.А вот по мнению врача-сексолога Александра Полеева, проблемав этой истории вовсе не в размерах. По его словам, вопрос заключается в том,что в принципе не имела права разглашать общественности никакиеинтимные подробности. В других странах за подобные публичные рассказы Ивлееву бы ждало серьезное наказание.