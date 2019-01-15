Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави сравнила наряды актрисы и ее 23-летней наследницы. По ее мнению, девушка уступает матери в стиле и вкусе.

Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави сравнила нарядыактрисы и ее 23-летней наследницы. По ее мнению, девушка уступает матери встиле и вкусе.Эксперт считает, что ввыборе длинных трикотажных платьев первенство за Анастасией и в цветовом решении, и в крое. Анна же чащевыбирает серые более "серые" образы.На одном изсовместных снимков в стилистике 60-х Заворотнюк тоже, по мнению Бестави, выглядитвыигрышнее. При этом фотосессия удаласьобеим. "Образы стилистически верные, от одежды до прически. Но, туфли Анислегка портят общее впечатление. Обычные лодочки с острым носом – очень яркийатрибут того времени, были бы более уместны. Так что еще один балл отправляетсяв копилку Анастасии ", – цитирует бьюти-экспертаИ еще один общий снимок добавил "плюсик" вкопилку актрисы. Специалист отметила, что Анастасия затмиладочь: яркий макияж и выразительная бижутерия сделали свое дело. Девушка же предстала в привычном школьномварианте – "белая блузка, темная юбка".Также Елена Бестави сравнила летние комбинезоны участниц модной битвы. "Аня в белом комбинезоне с шортами. Легкий,воздушный с цветочным принтом… У комбинезона Насти одна из задач – представитьее фигуру в выгодном свете. Поэтому, он длинный, а не короткий. И темный, а несветлый. Со сложным кроем", – констатировала эксперт.ТакжеБестави заметила, что Заворотнюк обожает наряды красного цвета. А Анна тянетсяк темным цветам и, по словам эксперта, не любит привлекать внимание. "Настя в отличие от дочери любит жизнь...Анастасия опережает дочь еще на один балл", – заявила она. По оценкамБестави, актриса явно опередила молодую дочь в чувстве стиля и вкуса.