Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави сравнила наряды
актрисы и ее 23-летней наследницы. По ее мнению, девушка уступает матери в
стиле и вкусе.
Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави сравнила наряды
актрисы и ее 23-летней наследницы. По ее мнению, девушка уступает матери в
стиле и вкусе.
Эксперт считает, что в
выборе длинных трикотажных платьев первенство за Анастасией и в цветовом решении, и в крое. Анна же чаще
выбирает серые более "серые" образы.
На одном из
совместных снимков в стилистике 60-х Заворотнюк тоже, по мнению Бестави, выглядит
выигрышнее. При этом фотосессия удалась
обеим. "Образы стилистически верные, от одежды до прически. Но, туфли Ани
слегка портят общее впечатление. Обычные лодочки с острым носом – очень яркий
атрибут того времени, были бы более уместны. Так что еще один балл отправляется
в копилку Анастасии ", – цитирует бьюти-эксперта
И еще один общий снимок добавил "плюсик" в
копилку актрисы. Специалист отметила, что Анастасия затмила
дочь: яркий макияж и выразительная бижутерия сделали свое дело. Девушка же предстала в привычном школьном
варианте – "белая блузка, темная юбка".
Также Елена Бестави сравнила летние комбинезоны участниц модной битвы. "Аня в белом комбинезоне с шортами. Легкий,
воздушный с цветочным принтом… У комбинезона Насти одна из задач – представить
ее фигуру в выгодном свете. Поэтому, он длинный, а не короткий. И темный, а не
светлый. Со сложным кроем", – констатировала эксперт.
Также
Бестави заметила, что Заворотнюк обожает наряды красного цвета. А Анна тянется
к темным цветам и, по словам эксперта, не любит привлекать внимание. "Настя в отличие от дочери любит жизнь...
Анастасия опережает дочь еще на один балл", – заявила она. По оценкам
Бестави, актриса явно опередила молодую дочь в чувстве стиля и вкуса.