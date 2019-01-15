Лучшие друзья Зимбабве - бриллианты. А помочь с их поиском может российская алмазодобывающая компания Алроса, которая планирует развернуть свою деятельность в африканской стране. Она уже открыла там дочернее предприятие.

Лучшие друзья Зимбабве — бриллианты. А помочь с их поиском может российская алмазодобывающая компания "Алроса", которая планирует развернуть свою деятельность в африканской стране и уже открыла там дочернее предприятие.Об этом стало известно по итогам встречи президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и генерального директора "Алросы" Сергея Иванова в Москве, сообщает телеканал "Россия 24"."Мы благодарны компании "Алроса" за то, что ее представители продемонстрировали нам сверхсовременное алмазосортировочное оборудование, которое используется в лидирующей компании алмазной отрасли. И мы верим, что "Алроса" примет наше приглашение приехать в Зимбабве и принять участие в развитии и становлении нашей алмазной промышленности", — заявил Эммерсон Мнангагва.