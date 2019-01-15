На первом в сезоне турнире теннисного Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, подходит к концу стартовый игровой день. В мужской сетке самым высоким номером посева, который проиграл уже в первом круге, стал британец Кайл Эдмунд, посеянный тринадцатым.

На первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", Открытом чемпионате Австралии, подходит к концу стартовый игровой день. В мужской сетке самым высоким номером "посева", который проиграл уже в первом круге, стал британец Кайл Эдмунд, "посеянный" тринадцатым.Англичанин вправе сетовать на жребий. Хотя с одной стороны, его соперником стал 57-й номер мирового рейтинга. Но с другой – это был опытный чех Томаш Бердых, который в лучшие годы играл в полуфиналах всех "Шлемов", а на Уимблдоне-2010 дошел до финала. В итоге Бердых не оставил "сеяному" Эдмунду ни шанса — 6:3, 6:0,7:5.Результаты других матчей игроков верхней части "посева": Кевин Андерсон (ЮАР, "посев" №5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 5:7, 6:2, 6:1, Марин Чилич (Хорватия, №6) – Бернард Томич (Австралия) – 6:2, 6:4, 7:6, Роджер Федерер (Швейцария, №3) – Денис Истомин (Узбекистан) – 6:3, 6:4, 6:4.