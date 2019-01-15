В Мельбурне набирает ход Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из серии турниров Большого шлема. Первый барьер успешно преодолели швейцарец Роджер Федерер и чешка Петра Квитова.

В Мельбурне набирает ход Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из серии турниров Большого шлема. Первый барьер успешно преодолели швейцарец Роджер Федерер и чешка Петра Квитова.Посеянный под третьим номером Федерер обыграл в трех партиях представителя Узбекистана Дениса Истомина 6:3, 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1час 57 минут. Следующим соперником знаменитого швейцарца стал британец Дэниэл Эванс.Петра Квитова не испытала проблем со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Теперь Квитову ждет встреча с румынкой Ириной-Камелией Бегу.