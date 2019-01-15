На первом в сезоне теннисном турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, прошли матчи стартового тура. Все фавориты выиграли свои матч, но экс-чемпиону Australian Open швейцарцу Стэну Вавринке помог соперник, снявшийся с соревнований латвиец Эрнест Гулбис.

На первом в сезоне теннисном турнире "Большого шлема", Открытом чемпионате Австралии, прошли матчи стартового тура. Все фавориты выиграли свои матч, но экс-чемпиону Australian Open швейцарцу Стэну Вавринке помог соперник, снявшийся с соревнований латвиец Эрнест Гулбис.Вавринка, который был чемпионом в Мельбурне в 2014 году, а затем выиграл также Roland Garros-2015 и US Open-2016, в прошлом и нынешнем сезонах пытается вернуться в элиту после травмы и пропуска ряда крупных соревнований. Ему приходится обходиться без "посева" и в этом году в Мельбурне его первым соперником стал весьма амбициозный Гулбис. Латвиец выиграл первый сет (6:3), но во втором получил повреждение и был вынужден сняться с турнира, пропустив Вавринку во второй раунд.Результаты других матчей с участием других "сеяных" игроков: Новак Джокович (Сербия, "посев" №1) – Митчелл Крюгер (США) — 6:3, 6:2, 6:2, Александр Зверев (Германия, №4) – Аляж Бедене (Словения) — 6:4, 6:1, 6:4, Кеи Нисикори (Япония, №8) – Камил Майхржак (Польша) — 3:6, 6:7, 6:0, 6:2, 3:0 (отказ).