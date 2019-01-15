Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды. Спринт должен был стать первой гонкой этапа и пройти 16 января.

Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды. Спринт должен был стать первой гонкой этапа и пройти 16 января.Как сообщается в пресс-релизе администрации района, на территории которого проходят соревнования, мужской спринт перенесен из соображений "безопасности людей". В том числе и болельщиков.Ожидается, что теперь мужской спринт пройдет 17 января – в один день с женским. Отметим, что ранее из-за сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии были отменены несколько этапов Кубков мира по другим видам спорта.