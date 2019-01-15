В среду в германском Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Стал известен состав сборной России. В нем произошло одно изменение.

В среду в германском Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Стал известен состав сборной России. В нем произошло одно изменение.Валерия Васнецова отправится выступать на этап Кубка IBUВ первой сборной ее заменит Анастасия Морозова, сообщил "Спорт-Экспресс", сославшись на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.В Рупольдинге наша сборная выступит в следующем составе. Мужчины: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов. Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова. Соревнования в Рупоольдинге пройдут с 16 по 20 января.