Одно из самых захватывающих противостояний в мире профессионального бокса может иметь продолжение: средневесы Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес готовы в третий раз выйти друг против друга. Это будет новый поединок за титул сильнейшего.

Одно из самых захватывающих противостояний в мире профессионального бокса может иметь продолжение: средневесы Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес готовы в третий раз выйти друг против друга. Это будет новый поединок за титул сильнейшего.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Головкин и Альварес по прозвищу Канело встречались дважды. В первом поединке арбитры присудили ничью, а во втором победу по очкам одержал представитель Мексики, отобравший у Головкина три его чемпионских титула.Однако стороны неоднократно говорили, что возможна третья встреча спортсменов на ринге. И вот менеджер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что его сторона начала переговоры с представителями боксера из Казахстана по поводу третьей встречи."Мы провели предварительные переговоры с командой Головкина, — цитирует Де Ла Хойю ESPN. – Мы очень серьезно разговаривали о третьем поединке, который может пройти 5-го мая. Канело открыт к любому предложению и он тот боксер, который хочет драться с любым бойцом, чтобы стать лучшим".