Анджелина Джоли довела Брэда Питта до нервного срыва. В этом уверена мать актера. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что Питт едва удерживает мать от расправы над своей бывшей супругой.

Анджелина Джоли довела Брэда Питта до нервного срыва. В этомуверена мать актера. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что Питт едваудерживает мать от расправы над своей бывшей супругой.Джейн Питт уже не раз собиралась высказать претензииматери своих внуков. Однако актер делал все, чтобы не допустить этой встречи. Досих пор Брэд Питт сдерживает мать от визита к бывшей жене. Он понимает,что встреча может обернуться очередным скандалом.После развода Анджелина Джоли сама воспитывает шестерыхдетей, трое из которых – приемные. Недавно актриса обвинила бывшего супруга внесвоевременной уплате алиментов. При этом он перечисляет немалыесредства на погашение счетов, связанных с содержанием особняка в Лос-Анджелесе,где живет артистка с детьми.Бабушка редко видит детей сына. Она считает, что грубовела себя в браке, пытаясь манипулировать супругом с целью получениясобственной выгоды."Джейн говорит: "Я никогда не прощу Анджелину зато, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва". С тех пор,как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видитвнуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и личноне высказала все, что о ней думает", – приводит слова инсайдера издание StarHit.Родители Брэда Питта изначально были настроены довольноскептически по отношению к его новой пассии. Мать артиста обожала ДженниферЭнистон, а вот с нашла общий язык далеко не сразу. Джейн уверена вкорыстных намерениях Анджелины. Она считает, что Джоли манипулируетобщественным мнением, чтобы улучшить свою репутацию и окончательно испортитькарьеру бывшему мужу.