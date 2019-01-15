Сказочным хулиганом прозвали жители Челябинска владельца белого Mercedes-Benz, который очень хотел попасть в бар в самый разгар веселья, но при этом не желал расставаться с собственным автомобилем. Выход из непростой ситуации он нашел самый что ни на есть прямолинейный - проследовал в питейное заведение прямо за рулем.

Сказочным хулиганом прозвали жители Челябинска владельца белого Mercedes-Benz, который очень хотел попасть в бар в самый разгар веселья, но при этом не желал расставаться с собственным автомобилем. Выход из непростой ситуации он нашел самый что ни на есть прямолинейный — проследовал в питейное заведение прямо за рулем. В этот момент его и сняли на видео.Эти кадры были сделаны около половины шестого утра 13 января на улице Академика Королева. Очевидцы уверяют, что мужчина уже был пьян, когда за рулем своего Mercedes попытался штурмом взять ступени Jagger Bar. Судя по записи, настойчивости водителю не занимать — он предпринял несколько попыток в надежде очутиться у барной стойки.Распугав посетителей, мужчина так и не смог попасть внутрь, поскольку на пути автомобиля встали инспекторы ДПС, — сотрудникам заведения, как оказалось, такой клиент оказался не нужен.