В департаменте здравоохранения Москвы опровергли появившиеся в последнее время в прессе сообщения о проблемах столичной медицины. За последние два года число врачей в клиниках города увеличилось на две тысячи человек, а обеспеченность Москвы медиками выше, чем в других мировых мегаполисах, подчеркнули в ведомстве.

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли появившиеся в последнее время в прессе сообщения о проблемах столичной медицины. За последние два года число врачей в клиниках города увеличилось на две тысячи человек, а обеспеченность Москвы медиками выше, чем в других мировых мегаполисах, подчеркнули в ведомстве.В пресс-службе выступили с опровержением недостоверных данных, опубликованных за последнее время в ряде средств массовой информации.В столице 51,6 врачей на 10 тысяч человек, отметили в департаменте. Это больше, чем, к примеру, в Лондоне (35) и Берлине (27).Речь идет не только об организациях, подконтрольных департаменту, но и ведомственных и федеральных клиниках. Москвичи могут получить там бесплатные и высококачественные услуги с применением новейших технологий.Вырос не только уровень технического оснащения московских клиник, но и количество врачей – почти на две тысячи человек за последние два года, причем большая их часть принята на работу в прошлом году, сообщают в пресс-службе департамента.Число медиков увеличилось по наиболее востребованным направлениям. Так, врачей общей практики за прошлый год стало больше на 344 человек, педиатров – на 203.Многие специалисты пришли работать в столичные станционары. Так, хирургов стало больше на 57 человек, онкологов – на 42, а анестезиологов-реаниматологов – на 143.В департаменте здравоохранения отмечают, что абсолютное большинство москвичей сегодня могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, а также педиатру. При этом среднее время ожидания сократилось до максимум восьми минут.Кроме того, в столице реализуется проект "Школа профессионального роста", который нацелен на укрепление участковой службы в московских поликлиниках. В рамках проекта отбираются лучшие студенты последних курсов.С молодыми медиками заключается соглашение, ребята проходят подготовку в поликлиниках, в которые придут работать после окончания вузов. В прошлом году на работу приняли 53 начинающих специалиста, а в 2019-м в московские клиники придут работать еще 138 молодых медиков.В департаменте здравоохранения подчеркнули, что год от года улучшается ситуация со стационарной и специализированной помощью. За последние три года на 400 тысяч выросло количество москвичей, которые лечились в стационарах столицы по ОМС. Количество детей, получивших медицинскую помощь в московских клиниках, выросло в два раза.Увеличиваются и объемы высокотехнологичной медицинской помощи: за пять лет – более чем в три раза. Это, к примеру, лечение пациентов с обширными ожогами, аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца и другие сложные операции.В прошлом году правительство Москвы выделило 2,7 миллиарда рублей на современную лучевую терапию для лечения онкологии. Причем не только в клиниках департамента здравоохранения столицы, но и в 10 федеральных центрах.Для москвичей вся помощь будет бесплатной. В дальнейшем объем бесплатной медицины будет продолжать увеличиваться, а ее качество – расти.