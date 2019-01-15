Друг экс-сотрудника спецслужб рассказал, что ранее Сергей регулярно навещал могилы жены и сына в Солсбери. Теперь же он крайне подавлен из-за отсутствия такой возможности.

Друг экс-сотрудника спецслужб рассказал, что ранее Сергей регулярно навещал могилы жены и сына в Солсбери. Теперь же он крайне подавлен из-за отсутствия такой возможности.Экс-сотрудник ГРУ , пострадавший от отравления в британском Солсбери, не смог посетить могилу жены Людмилы, расположенную в этом же городе. Об этом сообщает издание The Mirror.По информации газеты, местонахождение Сергея и его дочери Юлии до сих пор остается засекреченным. Предположительно по этой причине Скрипаль и не смог появится на кладбище из-за чего очень подавлен. По словам неназванного собеседника издания, спецагент ранее всегда приходил к супруге в день ее рождения – 11 января, в этом году ей бы исполнилось 66 лет."Он будет убит горем, если не сможет вернуться", – передает таблоид комментарий друга Скрипаля.Ранее Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что Сергея и Юлию вывезли на юг Англии, где они теперь и проживают. Родственница Скрипалей в России – племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль в свою очередь заявляла, что близкие пропали – с сестрой она не разговаривала с середины июля. В то же, что дядя до сих пор жив, Виктория вообще усомнилась.Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества "Новичок". Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.