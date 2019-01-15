Анастасия Волочкова заявила, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнениях, способна ли балерина променять жизнь в родной стране на райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно.

Анастасия Волочкова заявила, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнениях, способна ли балерина променять жизнь в родной стране на райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно."Наша страна потеряет красивого эпатажного человека, если Волочкова эмигрирует, – отметил Никас Сафронов. – К Насте можно относиться как угодно: и восторгаться, и не любить ее, но нельзя не признать, что она – одна из ярких звезд в России"."Настя украшает этот мир, делает его разнообразным и многоцветным, – пояснил Никас. – Она не просто танцует. Она пропагандирует балетное искусство, знакомит с ним совершенно обычных, иногда далеких от театра людей, и часто делает это бесплатно, например, давая множественные благотворительные концерты. Уже за это ее стоит уважать"."Да, временами Волочкова бывает импульсивной, экстравагантной, – заявил Сафронов. – Но в сегодняшнем мире это неотъемлемая составляющая творческой личности. И даже когда она совершает необъяснимые поступки, это всегда ярко и интересно. Образно говоря, Анастасия – в некотором роде Сальвадора Дали в танце".На Мальдивах судьба Насти была бы незавидной. Перед кем делать шпагат, хвастаться автомобилями и охапками роз? Да и носки там, как любовник балерины, мало кто носит – жарко."Ей будет скучно, долго она там все равно не задержится. Ведь там нет необыкновенных московских тусовок и восторженной благодарной публики. На тихих безлюдных островах Анастасия долго не сможет жить. Уверен, что ей там станет тоскливо, и ее ждет горькая участь. Мы все ее любим, а это в какой-то мере обязывает минимум платить зрителям тем же. Настя должна помнить об этом", – заключил Сафронов.