Дорожные знаки нового, уменьшенного формата до конца года появятся еще на 37 центральных улицах Москвы. Эксперимент с мини-указателями, который начался еще два года назад, оказался успешным. Освободилось пространство на тротуарах, изменился облик городских улиц. Насколько такой формат удобен для автомобилистов?

Дорожные знаки нового, уменьшенного формата до конца года появятся еще на 37 центральных улицах Москвы. Эксперимент с мини-указателями, который начался еще два года назад, оказался успешным. Освободилось пространство на тротуарах, изменился облик городских улиц. Насколько такой формат удобен для автомобилистов?Если поначалу мини-знаки может и вызывали удивление у водителей, то за два года они настолько к ним привыкли, что уже и не замечают разницы. Эксперимент можно считать успешным. Информативность не пострадала — ни одной жалобы от автомобилистов на знаки не поступило.- В принципе, не мешает, все прекрасно видно.- Что так, что так — разницы нет.Уменьшились в размерах знаки уже на 120 улицах Москвы. Мини-указатели успели оценить и пешеходы. Во-первых, теперь знаки устанавливают ближе к дороге, освобождая тротуары, во-вторых, избавились от визуального мусора.- Улицу лучше видно стало. Потому что, на мой взгляд, конечно, большие знаки виднее и пешеходам, и водителям, но они мешают видеть окружающую красоту!Стандартный знак имеет длину и ширину 70 сантиметров, новые — всего 50. При этом в миниатюрных указателях удалось поместить больше информации. Знак парковки теперь уживается с указателем, что на ней есть места для инвалидов, здесь же — монетки. За счет этого сокращается и общее число столбов на дороге.Больше всего на этой улице знаков "Стоянка запрещена" и "Парковка" с табличками, обозначающими, что она платная. С установкой новых знаков их общее количество сократится на 30 процентов.Староконюшенный переулок — в списке улиц, на которых в этом году планируют заменить знаки. Всего их 40, в том числе Арбат, Композиторская улица, Гагаринский и Чистый переулки."Это дает возможность сократить расходы как на установку знаков, так и на их последующее обслуживание", — говорит заместитель руководителя Дирекции ЦОДД Сергей Назаров.Экономия ощутимая: в среднем стандартный информационный щит стоит 4 тысячи рублей, а в новом размере — всего 2. Да и чем меньше знаков, тем проще водителям, считают автоэксперты."Исследования показывают, что иногда при достижении критического количества дорожных знаков водитель перестает понимать и осознавать, что эти знаки обозначают. Поэтому люди зачастую настолько путались — здесь парковка запрещена, опять парковка запрещена, — что после приведения в порядок этой ситуации водителям стало гораздо комфортнее", — говорит руководитель экспертного центра Александр Шумский.Старые знаки продолжат использовать — их устанавливают на больших проспектах и скоростных магистралях. А вот на узеньких улочках, где скорость автомобиля невысокая, эксперимент по замене указателей, не влияющих на безопасность движения, продолжат.