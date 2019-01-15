На пленарном заседании во вторник, 15 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании системы продажи и возврата билетов в театр. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что одобренные законодателями меры помогут бороться с так называемой билетной мафией.

Напленарном заседании во вторник, 15 января, Госдума приняла в первомчтении законопроект об усовершенствовании системы продажи и возвратабилетов в театр. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, чтоодобренные законодателями меры помогут бороться с так называемойбилетной мафией.Законопроектнаправлен на противодействие спекулянтам, приобретающим билеты для ихдальнейшей перепродажи. "Такие покупатели перепродают билет дороже егономинальной стоимости, а в случае невостребованности возвращаютих организатору", – говорится в пояснительной записке кнормативно-правовому акту.Проектзакона предлагает запретить реализацию билетов по завышенным ценам.Также прописана норма, в соответствии с которой продажей билетов наразвлекательные и театральные мероприятия занимаются лишь уполномоченныетеатром лица на основании заключенного договора.Кроме того, учреждения культуры получают право самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов. Деньги за них будут возвращены покупателю, если организатор переносит или отменяет мероприятие.Занарушение закона спекулянтам придется выложить из кармана круглуюсумму. Для простых граждан устанавливается штраф от 150 до 300 тысячрублей, для должностных лиц – от 200 до 500, а для индивидуальныхпредпринимателей – до миллиона.Пословам Вячеслава Володина, законопроект ждут театры и их зрители,которые страдают от "билетной мафии". "Для примера, сумма возвратабилетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более трех миллионов рублей", – рассказал председатель нижней палаты.Напомним,в 2017 году Дума приняла поправки в Гражданский кодекс о защитеинтеллектуальных прав режиссеров театральных спектаклей. Документнаправлен на усиление охраны смежных прав деятелей культуры и искусства.